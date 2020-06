Difficilmente le persone dimenticheranno gli SMS: sono stati davvero importanti per introdurre quella che è oggi la messaggistica istantanea che abbiamo tramite WhatsApp e Telegram. Tuttavia, Google ha deciso di voler sfidare le app di messaggistica che sono oggi in vigore con una versione rimodernata dei vecchi messaggi. Si chiameranno SMS 2.0 ed è possibile ottenere l’app dal Play Store. Non tutti possono averla però, scopriamo perché.

Gli SMS 2.0 potrebbero essere migliori di WhatsApp e Telegram

Le funzionalità che permettono di sfidare WhatsApp e Telegram sono davvero molto interessanti, e sono le seguenti:

Possibilità di inviare contenuti multimediali come: foto, video, emoji, adesivi e note vocali

come: foto, video, emoji, adesivi e note vocali È possibile condividere posizioni geografiche anche in tempo reale

anche in Potrete cercare ogni contenuto inviato all’interno della chat

inviato all’interno della chat Si potranno creare anche chat di gruppo

Quando un utente leggerà un vostro messaggio riceverete una notifica di conferma lettura, ovviamente anche a parti invertite

Per quanto riguarda la verifica del supporto del vostro provider e l’applicazione, dopo aver scaricato l’app, sarà necessario nell’app premere sui tre puntini bianchi e successivamente si aprirà un menù a tendina. Dovrete andare nelle “Impostazioni” e selezionare “Funzionalità chat“.

Nel caso in cui il vostro provider non è compatibile con gli SMS 2.0, vi comparirà una scritta del genere: “Funzionalità di chat non disponibili per questo dispositivo”. Nel caso in cui invece risulta disponibile, potete usare la nuova funzionalità di Google subito.