Netflix continua ogni giorno ad aggiornare i suoi utenti sui vari contenuti multimediali in uscita tramite i suoi profili social ufficiali e, finalmente, ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda le serie televisive di Sex Education, After Life e Peaky Blinders. Le tre serie televisive britanniche hanno riscosso un successo grandioso sulla piattaforma e tantissimi utenti non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende che coinvolgono i personaggi principali.

Netflix aggiorna gli utenti sulle prossime stagioni di Sex Education, Peaky Blinders e After Life

After Life è sbarcata su Netflix con la seconda stagione durante il lockdown fortunatamente, difatti, i fan si sono ritrovati con dei nuovi episodi da guardare e non aspettano altro che una nuova stagione. Dopo settimane di silenzio in merito, la piattaforma di streaming online tramite i suoi profili social ufficiali comunica a tutti i suoi utenti che la serie televisiva britannica è rinnovata per una terza stagione, dunque, non si aspetta altro che l’inizio delle riprese.

Le buone notizie ci sono anche per Peaky Blinders, serie televisiva dalla trama molto particolare ambientata dopo la seconda guerra mondiale. Secondo alcune voci da corridoio la serie televisiva avrebbe rimandato l’uscita della sesta stagione all’anno successivo, ma fortunatamente le riprese sono già iniziate in totale sicurezza per limitare la diffusione del Coronavirus e gli episodi potrebbero arrivare nei tempi previsti.

Anche Sex Education ha deciso di mandare avanti la storia con una terza stagione anche se l’arrivo del Coronavirus ha sospeso le riprese. La data d’uscita non si conosce ancora, ma secondo le notizie in rete potrebbe sbarcare su Netflix tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo. Comunque non ci sono ancora notizie ufficiali che confermano tali voci.