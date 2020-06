Recentemente, sono circolate molte voci su un prossimo smartphone progettato per il gaming e realizzato da Lenovo. Sappiamo che Lenovo è uno dei leader nel settore dei laptop, quindi siamo entusiasti di vedere cosa l’azienda può fare nella nicchia degli smartphone da gioco.

In precedenza, è stato segnalato che Lenovo potesse optare per un caricabatterie da 90 W incredibilmente veloce per il suo prossimo smartphone da gioco. Abbiamo anche visto alcuni rendering del dispositivo che mostrano la sua fotocamera selfie pop-up e un display senza tacche.

Lenovo Legion si prepara al lancio con ricarica ultrarapida

Adesso, il prossimo smartphone da gioco Lenovo Legion ha ricevuto una certificazione dall’agenzia di certificazione cinese 3C, riferisce MySmartPrice. I documenti della certificazione mostrano che lo smartphone verrà fornito con il supporto per la ricarica a 45 W, quindi è possibile che il device includa un caricabatterie ultrarapido nella confezione.

Inoltre, il documento di certificazione conferma che il prossimo smartphone supporterà la connettività 5G. Il documento ci fornisce anche il nome del modello dello smartphone, L79031. La certificazione conferma che l’imminente smartphone da gioco Lenovo Legion supporterà la ricarica a 45 W.

In precedenza le voci hanno suggerito che lo smartphone arriverà con una batteria da 5000 mAh e un potente chipset Snapdragon 865. Secondo quanto riferito, le fotocamere posteriori saranno da 65 MP e da 16 MP, mentre si dice che la fotocamera selfie sia 20 MP. Le voci suggeriscono anche una frequenza di aggiornamento di 144Hz per il suo display. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale per il rilascio di questo dispositivo.