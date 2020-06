Iliad anche per questa estate in arrivo vorrà essere protagonista nel mondo della telefonia italiana. Il provider, allo stato attuale, rappresenta un competitor certo di brand come WindTre, Vodafone e TIM. La presenza di offerte low cost con soglie di consumo quasi illimitate favorisce la crescita del numero degli abbonati.

Iliad, le promozioni a costi scontati da attivare sul sito web

Con molta probabilità anche per la prossima estate, la ricaricabile di riferimento di Iliad sarà la Giga 50. Con questa promozione, gli utenti al costo mensile di 7,99 euro avranno a loro disposizione minuti illimitati per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS senza limiti più 50 Giga per internet. Oltre a questa offerta, però, chi è intenzionato ad attivare una SIM con Iliad ha a disposizione due opzioni aggiuntive.

Sul sito ufficiale del gestore, ad esempio, è ancora possibile attivare l’offerta Giga 40. Attraverso questa ricaricabile, i clienti riceveranno soglie senza limiti per le chiamate e gli SMS più 40 Giga per internet e 4 Giga per la navigazione web dall’estero. Il prezzo mensile dell’iniziativa sarà di 6,99 euro a cui andranno aggiunti solo 10 euro come costi di attivazione e dotazione della SIM.

Ulteriore iniziativa, da attivare sempre attraverso il sito internet ufficiale di Iliad, è la ricaricabile Voce. Il costo fisso di questa offerta è di 4,99 euro. Gli abbonati che scelgono tale promo, invece, potranno beneficiare di consumi senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili attivi in Italia. Anche in questo caso è previsto una quota d’attivazione pari a 10 euro.