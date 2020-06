Huawei lancia la EMUI 10.1 e prossimamente la EMUI 11: ecco le liste

Huawei in questo momento a tanti problemi da risolvere, come ad esempio la questione ban. La decisione del governo statunitense ha infatti comportato una diminuzione netta delle vendite degli smartphone del colosso cinese. Quest’ultimo però non vuole mollare, ed infatti sta implementando le sue interfacce.

Android secondo Huawei in questo momento è alla versione 10.1 della EMUI. Questa è in via di distribuzione per tutti gli smartphone che non l’hanno ancora ricevuta, anche se qualcuno avrebbe trovato una nuova lista che parlerebbe dei dispositivi pronti a ricevere la EMUI 11.

Huawei: arriva la EMUI 10.1 mentre gli utenti sono già concentrati sulla prossima EMUI 11

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1