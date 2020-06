La nuova tariffa solo Giga dell’operatore virtuale ho Mobile è scontata per tutti i clienti che procedono con l’acquisto della SIM e l’attivazione entro e non oltre il 15 giugno 2020. Gli interessati possono richiederla attraverso il sito ufficiale del low cost, ricevendo la SIM a casa o in edicola; o recandosi in uno dei punti vendita. E’ prevista una spesa iniziale di 22,99 euro, tramite la quale si va incontro alle spese necessarie per il ricevimento della SIM, l’attivazione e la prima ricarica.

ho Mobile: la nuova tariffa solo Giga è scontata a 12,99 euro al mese!

Tutti i nuovi clienti ho Mobile, a prescindere dal gestore di provenienza, hanno a disposizione la tariffa solo Giga che permette di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese. Il costo da sostenere per il rinnovo è di 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro, ma solo per i clienti che effettuano l’acquisto entro il 15 giugno 2020, salvo proroghe da parte dell’operatore.

L’offerta è rivolta a tutti i clienti che necessitano esclusivamente di Giga di traffico dati. Infatti, il low cost non include nel prezzo quantità di minuti ed SMS e richiede una spesa di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata effettuata e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

ho Mobile non richiede ulteriori spese e non vincola i suoi clienti. E’ possibile, quindi, procedere con la disattivazione della tariffa in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi extra. Tutti sono tutelati dai costi aggiuntivi o dalle spese impreviste, infatti, l’operatore sospende automaticamente i servizi e i numeri a pagamento, come oroscopi e suonerie.