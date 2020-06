Google Maps è indubbiamente l’app di navigazione più utilizzata in assoluto. Per questa ragione, di tanto in tanto insieme ai vari aggiornamenti, vengono aggiunte adesso delle novità interessanti è molto apprezzate dai fan. Questo può succedere, perché Google cerca sempre di modellare e modificare le proprie app, basandosi sui feedback di coloro che le usano. Questo metodo è solitamente molto efficace in certi casi, ha lasciato dei veri e propri segni.Vediamo insieme quali sono queste novità accattivanti, che renderanno lieta la notizia per molti.

Google Maps, cambia interfaccia dell’utente nel design, che si modernizza

Già da tempo Google promuove il Material Design 2, ne decanta le qualità e ne declama il successo tra il pubblico. Giusto a questo proposito, l’interfaccia di questo navigatore avrà una forma molto più essenziale e snella. La barra blu che compare in alto, diventerà bianca, sia in quello, che in altri punti dell’applicazione.

Tra tutte le cose interessanti, una novità particolare, è il menù a scomparsa verticale in cui verranno a posti i contatti con cui è possibile attivare la condivisione della propria posizione. Questo processo renderà molto più facile e rapido l’invio della propria localizzazione.

Una delle innovazioni più interessanti, è probabilmente la possibilità di condividere la propria posizione con più contatti scelti, programma andare a partire da una certa ora fino alla durata che più ci viene comoda. Questo servizio verrà distribuito nelle prossime settimane su tutti gli smartphone Android. Molti utenti si sono definiti impazienti di poterlo sperimentare e di scoprire man mano, tutte le altre novità.