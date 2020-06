Expert non molla la presa sulla popolazione italiana e decide di rilanciare la sfida alle dirette concorrenti con un volantino, attivo sia online che nei punti vendita, che promette sicuramente battaglia a suon di prezzi bassi e fortissimi sconti.

L’idea dell’azienda, in seguito alla campagna monstre di oltre 40 pagine di riduzioni, è di appoggiarsi sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, puntando a scontare più prodotti possibili, rendendo così veramente felici i consumatori. Gli acquisti, come specificato, possono essere completati sia online che nei punti vendita, chiaramente un ordine sul sito comporterà le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Tutti i codici sconto Amazon e le offerte sono sul nostro canale Telegram, li trovate elencati a questo link.

Expert: il volantino ha grandissime offerte

Il volantino Expert raccoglie al proprio interno tantissime offerte in grado di avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza spendere cifre particolarmente elevate. Il settore degli smartphone è toccato solamente da promozioni legate a prodotti con prezzo non superiore ai 300 euro, le occasioni da sapere cogliere al volo e sfruttare sono molteplici, annoveriamo infatti Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite E, Galaxy A51, Galaxy A30S, Motorola Moto G8, Motorola E6s, senza dimenticare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

In alternativa possiamo consigliare, nel caso in cui si volesse dedicarsi alla fascia alta, l’incredibile Huawei P40 Pro, uno smartphone che non necessita di presentazioni in vendita a 1049 euro circa. Per ogni altra informazione in merito al volantino Expert non dovete fare altro che aprire le pagine inserite direttamente nel nostro articolo.