Euronics, il volantino è impagabile, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare su ogni acquisto effettuato in negozio, grazie proprio ad una serie di offerte davvero molto invitante, applicate sia sulla fascia bassa ed alta del mercato della telefonia mobile.

Per cercare di recuperare il terreno perso nei confronti delle acerrime rivali del settore, Euronics ha deciso di affidarsi ai propri soci, riuscendo così a proporre differenti campagne promozionali localizzate, ovvero limitate esclusivamente a determinate regioni o aree del territorio. La proposta discussa nell’articolo risulta essere attiva solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, non sul sito ufficiale o altrove.

Chi vorrà acquistare potrà inoltre appoggiarsi al Tasso Zero, occasione perfetta per pagare in comode rate fisse, con versamento della prima mensilità a partire da Settembre 2020, senza interessi.

Volantino Euronics: offerte e sconti incredibili per tutti gli utenti

Il volantino Euronics raccoglie le migliori offerte del periodo e le condensa entro una serie di pagine dal grandissimo appeal. Gli utenti possono decidere infatti di acquistare un top di gamma del calibro di un Apple iPhone 11 spendendo 799 euro, oppure optare per una soluzione leggermente più economica come lo Xiaomi Mi Note 10 in vendita a 449 euro.

Restando entro i 300 euro, invece, ecco spuntare altri modelli ugualmente interessanti, quali sono Huawei P30 Lite New Edition, Oppo Reno 2Z, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P Smart+ 2019 e Redmi Note 9S a 219 euro.