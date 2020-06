La Xiaomi Mi Band 4 è scontatissima solo questo weekend da Esselunga, gli utenti si ritrovano a poter spendere una cifra addirittura inferiore ai 20 euro per una delle smartband più amate e desiderate degli ultimi anni, a causa proprio di un rapporto qualità/prezzo quasi senza eguali.

L’accesso alla suddetta campagna promozionale è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale, è bene ricordare che gli acquisti di tecnologia ad oggi non sono possibili su Esselunga online. Le scorte sono limitate, al pari di un volantino SottoCosto, sebbene comunque la scadenza della campagna sia effettivamente fissata a domani, 5 giugno 2020.

Le offerte Amazon ed i nuovi codici sconto sono sul nostro canale Telegram, iscrivetevi premendo questo link.

Volantino Esselunga: risparmiare è davvero semplicissimo

Risparmiare con il volantino Esselunga è davvero molto più semplice del previsto, gli utenti possono mettere le mani su una Xiaomi Mi Band 4 in vendita a soli 19,90 euro, fruendo di tutte le prestazioni e le caratteristiche tecniche che l’hanno resa decisamente famosa.

Osservando da vicino la scheda, infatti, apprezziamo sicuramente la presenza di un display AMOLED da 0.95 pollici a colori e touchscreen, affiancato da una batteria che garantisce addirittura 20 giorni di utilizzo continuativo ed il sensore per il battito cardiaco; tutto questo con attorno le funzionalità basilari di una smartband, quindi riconoscimento dei passi, delle distanze percorse e delle calorie bruciate.

Il suo prezzo è davvero invitante, ma vi dovete affrettare, la campagna scadrà domani e le scorte sono molto limitate rispetto alla probabile richiesta.