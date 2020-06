Il diesel continua a mettere sotto pressione l’elettrico, riuscendo ancora una volta a strappare il favore degli utenti, grazie ad un funzionamento maggiormente consolidato nel tempo ed un approccio della rivale ancora troppo lontano da quelle che potrebbero essere le esigenze dei consumatori.

Al giorno d’oggi siamo oramai giunti alla conclusione che è assolutamente necessaria una inversione di tendenza per cercare di frenare, o di bloccare completamente l’inquinamento. Scegliere di passare ad una motorizzazione da zero emissioni, ne siamo consapevoli, non risolverà tutti i problemi del mondo, ma comunque potrebbe rappresentare un piccolo passo in avanti verso un futuro sicuramente più green.

Gli utenti, nonostante ciò, ancora oggi decidono di acquistare motorizzazione elettrica, scontrandosi contro il progresso, ma quali sono i motivi che maggiormente li spingono ad una simile decisione? li abbiamo riassunti per comodità qui sotto.

Diesel contro Elettrico: i motivi che spingono gli utenti ad agire