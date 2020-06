Le offerte del volantino Comet sono davvero pazzesche, gli utenti possono riuscire a pensare di acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, spendendo cifre relativamente ridotte, senza nemmeno essere costretti a spostarsi di casa.

L’idea della campagna promozionale di Comet è proprio questa, avere l’opportunità di avvicinarsi al mondo della tecnologia senza comunque dover spendere cifre particolarmente elevate per l’acquisto dei prodotti e, sopratutto, potendovi accedere direttamente senza essere costretti a recarsi personalmente in negozio (data la possibilità di fruire delle stesse offerte anche online sul sito).

Volantino Comet: offerte a più non posso con grandi sconti

Il volantino Comet parte dalla fascia più alta del mercato della telefonia mobile, gli utenti accedono infatti a soluzioni del calibro di Oppo Find X2 Pro o i più recenti Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, riuscendo comunque a spendere cifre che superano ugualmente i 1000 euro.

In alternativa esistono anche promozioni legate a fasce più economiche, come ad esempio Oppo Find X2 Neo a meno di 699 euro, ugualmente ricco di prestazioni e di caratteristiche tecniche assolutamente degne di nota. L’ultimo step per risparmiare consiste infine nell’acquisto dello Xiaomi Redmi Note 9 o nella versione Redmi Note 9 Pro, entrambi sono in vendita a meno di 230 euro e garantiscono davvero prestazioni elevatissime.

Non dimenticatevi di tutti gli altri sconti inclusi all’interno del volantino Comet, se incuriositi potete comunque avvicinarvi alle pagine aprendo le immagini che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio.