Android: 8 app a pagamento sono gratuite oggi sul Play Store di Google

Col passare del tempo anche i più scettici si sono resi conto della grande qualità del sistema operativo Android. La piattaforma mobile di casa Google è risultata la migliore di tutte durante questi ultimi anni, con tanti progressi pronti ad essere compiuti.

Il merito di questa grande ascesa è sicuramente degli aspetti che rendono il robottino verde unico nel suo genere. Il primo tra tutti è di sicuro la versatilità, aspetto che gli utenti più esperti ormai ricercano per il proprio smartphone. Le altre piattaforme mobili non hanno tutte le possibilità di personalizzazione che Android possiede, e proprio per questo ultimamente anche gli utenti provenienti da iOS ad esempio si trovano molto bene. Un altro punto a favore di Android è poi il Play Store, spazio dedicato ai contenuti da scaricare sul proprio dispositivo. Qui applicazioni e giochi sembrano sprecarsi ogni giorno vista la grande quantità. Spesso avviene poi che all’interno del market ci siano delle grandi offerte, le quali portano contenuti a pagamento a diventare totalmente gratuiti.

Android, solo per oggi 8 titoli a pagamento sono gratuiti sul Play Store

Nella lista qui sotto sono evidenziati tutti i contenuti migliori che abbiamo trovato tra quelli offerti gratuitamente da Android solo per oggi. Ricordate che se non li scaricate durante questa giornata, non avrete più l’opportunità di ottenerli gratis.