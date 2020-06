WindTre ha recentemente proposto al pubblico italiano un’offerta assolutamente in grado di contrastare la crescita incontrollata dei più importanti brand della telefonia mobile, la Unlimited 200 Special nasconde infatti al proprio interno un bundle che potremmo quasi definire invidiabile per la grandezza dei contenuti proposti.

La caratteristica principale della soluzione discussa, riguarda la possibilità di accesso indistintamente dalla provenienza, ciò sta a significare che il cliente potrà effettivamente attivare la promozione senza doversi preoccupare della provenienza specifica da un determinato operatore. Il costo iniziale varia proprio su questa base, il consumatore che si ritrova in condizione d’uscita da un’altra realtà dovrà pagare 10 euro per la Unlimited 200 Special; i già clienti WindTre, senza essere costretti ad acquistare la nuova SIM ricaricabile, verseranno 19,99 euro per la sua attivazione.

Indipendentemente dalla “versione” scelta, è bene ricordare che non cambia comunque il prezzo finale di vendita, tutti pagheranno sempre 29,99 euro al mese tramite il proprio credito residuo. In aggiunta va comunque sottolineata la presenza dell’ormai classico vincolo contrattuale di durata, condizione che obbligherà il consumatore a restare cliente WindTre per un periodo di almeno 24 mesi, onde evitare il pagamento di una penale di 49 euro.

WindTre: ottimi contenuti per tutti

La promozione convince non tanto per il prezzo finale di vendita, quanto proprio per la capacità di condensare al proprio interno un bundle incredibile, nello specifico sarà possibile fruire di 200 giga di internet in 4.5G, con 200 SMS da poter inviare a chiunque e illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale. Gli interessati alla suddetta offerta la potranno richiedere nei punti vendita.