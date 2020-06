WhatsApp, anche nelle settimane caratterizzate dall’emergenza virus, ha presentato al pubblico una serie di importanti cambiamenti. Nelle precedenti giorni, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’arrivo di due importanti upgrade come la modalità notturna e la memorizzazione automatica dei contatti attraverso codice QR.

WhatsApp non è più disponibile su questi smartphone

Il lavoro degli sviluppatori per evoluzione di WhatsApp prosegue quindi in maniera incessante ed anche nei mesi che verranno gli utenti riceveranno importanti aggiornamenti per il servizio, sia nella sua versione desktop che nella sua versione mobile.

Come risaputo aggiornare la piattaforma di messaggistica comporta ingenti sforzi in termini di risorse economiche. La priorità degli sviluppatori è ovviamente quella di garantire i maggiori risultati per gli smartphone di ultima generazione.

Non è una novità la continua revisione di WhatsApp per i dispositivi compatibili. Da inizio anno, infatti, la chat non è più disponibile su una vasta serie di dispositivi. Ad esempio, per quanto concerne gli iPhone, WhatsApp risulta non essere più presenta su iPhone 6 o precedenti. Per quanto riguarda, invece, i dispositivi Android gli sviluppatori hanno eliminato la compatibilità con le versioni del sistema operativo antecedenti alla 2.3.7. Anche sugli obsoleti smartphone con Windows Phone, il servizio non è più disponibile.

La mancata compatibilità di WhatsApp con smartphone e sistemi operativi non recenti, non comporta in automatico la cancellazione della chat. Laddove già installata, la piattaforma continuerà ad essere operativa, ma con un limite non indifferente. Gli utenti, infatti, non potranno contare più sui necessari, se non fondamentali aggiornamenti di sicurezza.