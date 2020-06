Vodafone ha recentemente proposto al pubblico italiano un’offerta dal prezzo finale davvero ineguagliabile, una soluzione che prevede difatti la possibilità di mettere le mani su 50 giga di traffico dati al mese, spendendo complessivamente soli 7 euro a rinnovo.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere limitato ai soli possessori di determinate SIM ricaricabili. I fortunati sono coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale in generale, con richiesta di portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente sarà necessario versare un contributo non particolarmente importante, poiché l’utente sarà costretto a pagare solamente 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile; è invece da considerarsi assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in altre parole è permesso il recesso dall’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone con la nuova promozione da 50 giga

La promozione resta indubbiamente una delle migliori passa a Vodafone in circolazione, dato comunque l’esiguo prezzo di soli 7 euro al mese, affiancato da un bundle quasi invidiabile. Nello specifico parliamo di 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, passando inoltre per minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché ovviamente SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti in Italia.

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, senza dimenticare ad ogni modo che la massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile corrisponderà esattamente a 600Mbps in download.