A partire dallo scorso 4 giugno 2020 il nuovo operatore unico WindTre ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

L’offerta a loro dedicata è denominata GO 50 Top + a soli 5.99 euro al mese. L’operatore sta anche inviando alcuni SMS ad alcuni utenti selezionati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in WindTre con la GO 50 Top + a 5.99 euro al mese

L’offerta proposta dall’operatore prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 5.99 euro al mese. Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore ad alcuni utenti: “Vuoi avere 50 GIGA a soli 5,99 euro al mese, e in piu’ minuti illimitati e 200 SMS, sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE? Scopri l’esclusiva GO 50 TOP+! Per maggiori info su costi e privacy o per attivare vai su windtre.it/top50 o visita i nostri negozi entro il 10 Giugno 2020. Attivazione gratuita e costo SIM 10 euro“.

Nel messaggio viene specificato che l’offerta winback WINDTRE GO 50 Top+ si può attivare sia online, tramite una pagina dedicata, dove sono riportati anche i dettagli, oppure nei negozi WINDTRE aderenti fino al 10 Giugno 2020 salvo proroghe nei prossimi giorni. Non possiamo al momento escludere che l’operatore possa lanciare altre campagne SMS winback con offerte e date di attivazioni differenti da quella riportata.

Come nelle precedenti campagna winback, nel messaggio si fa riferimento anche alla rete Top Quality di WINDTRE, per via della certificazione ottenuta con la ricerca della società tedesca umlaut. Come indicato anche nel messaggio l’attivazione è gratuita, mentre il costo di una nuova SIM è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni.