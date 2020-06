Le novità legate alle serie tv di Netflix sembrano essere altalenanti: nel corso del tempo, il colosso streaming ha ben fatto intendere ai suoi utenti che non bisogna fare affidamento a tempistiche predeterminate poichè ogni anno qualcosa muta. Ad aver afferrato ancora di più tale concetto sono, senza ombra di dubbio, gli amanti della produzione originale di Stranger Things, la quale ora è in attesa di una quarta stagione senza però avere una data d’uscita ufficiale. La voglia di scoprire come le vicende di Hawkins progrediranno e vedere come i piccoli bambini a cui ci si era abituati sono diventati adolescenti si è fatta sempre più grande, soprattutto dopo il rilascio di un teaser trailer in cui Jim Hopper si è rivelato vivo sebbene imprigionato.

Questa produzione originale, in ogni caso, non è l’unica che si sta facendo attendere: anche i gli amanti di “You“, infatti, vorrebbero ricevere delle notizie.

Netflix: Stranger Things e You devono ancora approdare in catalogo, ma Tredici ormai è uscita

Pubblicata oggi, invece, è la novità assoluta di giugno: la quarta stagione di Tredici. Ormai arrivata (teoricamente) agli sgoccioli, questa produzione originale si prepara a salutare definitivamente i suoi spettatori con un’ultima stagione intrigante e, nuovamente, piena di mistero. Secondo quanto svelato dal teaser trailer, i fatti narrati vedranno Clay e gli altri protagonisti intenti a completare il loro ciclo di studi e ad affrontare il diploma, ma dei nuovi problemi si faranno avanti portando alla luce dettagli capaci di cambiare la vita di tutti in maniera permanente.