Da più di 10 anni, ormai, la piattaforma Americana Netflix domina senza alcun rivale il mercato dello Streaming online. Non a caso, infatti, ad oggi sono molteplici le produzioni originali apprezzate da milioni di utenti, tra cui, ovviamente, After Life, Peaky Blinders e Sex Education. Nel corso delle ultime settimane, infatti, milioni di persone, costrette a restare in casa per via del Lockdown prolungato, si sono dedicate al Binge Watching dei seguenti titoli, terminando quindi tutti gli episodi in pochi giorni. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sull’arrivo delle prossime stagioni.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: ecco cosa sappiamo sulle prossime stagioni

Aprendo il nostro discorso con Peaky Blinders possiamo subito vedere come questa produzione si configura come una delle più amate degli ultimi anni. Capace di aver raggiunto una share elevatissimo solo durante la messa in onda dell’ultimo episodio della quinta stagione, non ci si poteva non aspettare il rinnovo per una sesta stagione. In ogni caso, però, la produzione per queste nuove puntate ha incontrato un po’ di problemi sulla strada: a causa del coronavirus le riprese sono slittate di alcuni mesi, ma ora sembra essere tornato tutto nella normalità.

Un titolo con cui, poi, questo discorso può essere argomentato è Sex Education. Tale serie TV si è prefissata un semplice obiettivo ossia quello di raccontare in maniera sincera e poco velata le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con il mondo del sesso. Confermata ufficialmente per una terza stagione, anche qui sono emerse delle problematiche durante le riprese, le quali sono state interrotte a causa della pandemia da Covid-19. Non sono state rivelate maggiori informazioni quindi, attualmente, appare ovvio solo che i fans dovranno attendere qualche tempo in più per potersi gustare i nuovi episodi.

Concludiamo, infine, con dolci notizie positive riguardanti After Life. Dopo esser approdata con una seconda stagione su Netflix nel mese di aprile, la stessa serie TV incentrata sulla dark comedy tornerà in catalogo il prossimo anno con una terza produzione che vedrà, ancora una volta, Ricky Gervais protagonista.