Il colosso di streaming Netflix, come di consueto, nel mese di giugno 2020 inserirà moltissimi nuovi contenuti, alcuni dei quali molto attesi da tutti gli utenti. Dall’altra parte, ci saranno anche tantissimi contenuti che verranno eliminati, soprattutto nella giornata di oggi, domenica 31 maggio 2020.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato in generale di alcuni titoli che vedremo apparire durante questo mese, o per lo meno, dei titoli più attesi. Oggi andremo invece a scoprire i titoli che sbarcheranno sulla piattaforma nella prima settimana del mese. Ecco i dettagli.

Netflix: i contenuti che sbarcheranno durante la prima settimana di giugno 2020

Il primo giorno del mese è sempre una data molto importante per la piattaforma e per i propri utenti, dato che è il giorno con più arrivi in assoluto del mese. Partiamo subito con domani, lunedì 1° giugno 2020, quando sbarcheranno film come Una pallottola spuntata 33 1/3 – L’insulto finale, 84 Charing Cross Road, Into the Storm, I mercenari 3 – The Expendables, Ready Player One e Rampage – Furia animale. Anche le serie TV saranno molte in arrivo domani.

Troveremo per esempio la prima stagione di The Real Housewives of Atlanta, Al passo con i Kardashian, The Real Housewives of Beverly Hills, The Titan Games, Marblegen, Married to Medicine, Sotto coperta, Top Chef, mentre sbarcherà la quarta stagione di DC’s Legends of Tomorrow. Martedì 2 giugno 2020 arriveranno dei film come Vera: Salvataggio arcobaleno e Senza lasciare traccia. Quest’ultimo racconta di una coppia che vive isolata dalla società, ma che prima o poi si renderà conto di aver bisogno di scoprire il mondo.

Il 4 giugno 2020 arriverà la serie TV di Mi Senti? che racconta di tre adolescenti la cui vita è un disastro se presi personalmente ma uno spasso se presi tutti insieme e la terza parte di BAKI. Venerdì 5 giugno toccherà ai film The Last Days of American Game e Choked: Money Talks. La settimana si concluderà con domenica 7 giugno, giorno in cui arriverà il film Ore 15:17 – Attacco al treno, Inganni online e Bleed – Più forte del destino.