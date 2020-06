Capace di aver stregato il mondo intero, La Casa di Carta si configura come una delle produzioni originali di Netflix più riuscite della storia. Arrivata ormai ad una sua quarta stagione, la serie TV non ha cessato di stupire i suoi fan con dei colpi di scena inaspettati e dei finali di stagione aperti e capaci di sollevare teorie su tutti i social network. In lizza verso una quinta stagione ed una possibile sesta, La Casa di Carta riesce a far parlare di sé anche a distanza di mesi dalla sua ultima apparsa in catalogo: a che pro?

La Casa di Carta: cosa succederà nella quinta stagione? Che fine faranno i rapinatori?

Cercare di capire le intenzioni di Alex Pina è letteralmente impossibile: lo showrunner della serie TV, infatti, si è sempre rivelato molto misterioso e non propenso a dare informazioni su ciò che accadrà nel corso degli episodi a venire. Nonostante la conferma della quinta stagione sia arrivata ben prima dell’uscita della quarta, dunque, altre anticipazioni non sono mai pervenute ufficialmente andando a costituire l’arcano che sarà la quinta stagione.

Viste le scene conclusive dell’ultimo episodio disponibile su Netflix, le attuali attenzioni sono tutte riversate su un unico personaggio ossia quello dell’ ex detective Alicia Sierra. Il fatto che la stessa abbia scovato il nascondiglio del Professore ha contribuito alla nascita di due teorie predominanti le quali asseriscono che:

Alicia diventerà parte integrante della banda di rapinatori così come fece Raquel;

Alicia prenderà in ostaggio il Professore obbligando lo stesso ad elargire delle indicazioni errate alla banda di rapinatori, la quale diventerà di conseguenza una marionetta dell’ex detective.

Ovviamente queste si configurano come semplici teorie architettate dagli stessi telespettatori della serie TV. Occorrerà attendere l’uscita ufficiale della quinta stagione de La Casa di Carta per poter scoprire le reali conseguenze di quanto riportato.