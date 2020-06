Iliad, come risolvere tutti i problemi di rete 4G con questa soluzione

Gli utenti Iliad scoprono una soluzione utile per risolvere tutti i problemi per la rete 4G. Basta mettere in pratica questo veloce trucco

E’ iniziato da pochi giorni il terzo anno di attività di Iliad nel nostro paese. I prossimi mesi saranno strategici per il provider di telefonia francese, chiamato ora a consolidare il suo successo in Italia dopo aver ottenuto grande seguito grazie alle sue promozioni low cost.

Iliad ed il metodo fai da te per evitare ogni problema con il 4G

Anche se le iniziative con soglie di consumo illimitate e prezzi da ribasso hanno il consenso unanime del pubblico, sono ancora molti gli utenti che segnano alcune criticità per la rete internet. Ancora oggi, infatti, il provider di telefonia non è in grado di offrire copertura capillare del territorio italiano.

In questi mesi i clienti di Iliad hanno fatto di necessità virtù ed hanno capito come ottemperare in parte alle anomalie tecniche per la rete. Si è scoperto, ad esempio, come la tecnologia 3G sia più stabile rispetto alla tecnologia 4G. Ecco quindi, che in presenza di mancanze di rete, una soluzione efficace può essere lo switch da 4G a 3G.

Il trucco si è rivelato efficace per un gran numero di clienti, anche se ovviamente non può essere considerato definitivo. Il passaggio al 3G, infatti, funziona solo ed esclusivamente per i problemi temporanei di rete.

Come noto, la soluzione definitiva ad ogni problema internet in casa Iliad arriverà soltanto con la piena operatività delle antenne di proprietà. I tecnici del gestore sono fiduciosi e già entro l’estate potrebbero esserci grandi novità per una maggiore affidabilità delle linee su scala nazionale.