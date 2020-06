Iliad: 50GB in 4G per tutti ed una sorpresa super attesa dagli utenti

Tanti gestori hanno dimostrato di non saper gestire determinate situazioni come invece ha fatto Iliad, provider che ora domina il mercato mobile della telefonia. Questa nuova super potenza che sta imperversando in Italia ormai da diversi anni per buona pace dei gestori rivali, è arrivata ad un numero incredibile di utenti.

Questi hanno toccato ormai quota 5,6 milioni, e in pochissimo tempo. Sono infatti solo due anni che il gestore opera nel bel paese, ma senza porsi troppi problemi nel rubare utenti ai concorrenti. Il merito è certamente della linea di promozioni offerta fin dal primo momento, la quale non si è ampliata poi più di tanto. Infatti Iliad ha reso disponibili tre o quattro promo delle quali due sono ancora in bella mostra sul sito ufficiale. L’obiettivo adesso è quello di difendersi dalla concorrenza che vuole recuperare tutti i clienti persi.

Iliad, sul sito ufficiale due offerte di vecchia data e una grande novità per chi può navigare sul web

La Solo Voce e la Giga 50, due promo che in tanti già conoscono, sono ancora disponibili sul sito ufficiale di casa Iliad. Entrambe permettono di avere minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti, con la variante che la seconda promo permette anche di avere 50 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese per sempre.

Tutti coloro che però hanno un’offerta di Iliad in grado di navigare sul web potranno usufruire della grande novità. Stiamo parlando della possibilità di avere 4 giga di navigazione in roaming. I vecchi 2GB sono quindi un lontano ricordo.