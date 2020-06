Huawei: ufficiale il nuovo tablet MatePad T8, ecco le caratteristiche

HUAWEI MatePad T8 è il nuovo tablet da 8 pollici del colosso cinese che offre prestazioni potenti a un prezzo eccezionale. Messo in moto da un processore octa-core e con una capiente batteria da 5.100 mAh, MatePad T8 offre una velocità di elaborazione altissima per le attività quotidiane ed un’autonomia invidiabile.

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo HUAWEI MatePad T8, un tablet facilmente accessibile che completa la nostra gamma, e offre all’utente un dispositivo di fascia media performante ad un prezzo davvero competitivo. In un mondo sempre più connesso, dispositivi portatili e compatti come il tablet giocano un ruolo cruciale e molti dei nostri consumatori lo considerano il loro dispositivo di intrattenimento preferito. Con l’arrivo di HUAWEI MatePad T8, stiamo offrendo ai consumatori una scelta ancora più convincente nell’acquistare un tablet che si adatta alle loro esigenze”. Dichiara Wang Yinfeng, presidente della linea di prodotti per PC e tablet, Huawei Consumer BG.

Design da primo della classe: regna l’eleganza

Grazie a cornici ultrasottili di soli 4,9 mm e un rapporto body ratio di oltre l’80%, HUAWEI MatePad T8 fornisce un ampio display da 8 pollici, per un’esperienza visiva immersiva e ancora più coinvolgente. Ultra leggero, HUAWEI Matepad T8 pesa solamente 310 g e garantisce un utilizzo fluido e ergonomico anche con una sola mano. Design e praticità si fondono in questo device che, grazie alla parte posteriore in metallo aerodinamico con una finitura sabbiata, conferisce a HUAWEI MatePad T8 un aspetto liscio e una presa confortevole, anche per lunghi periodi di utilizzo.

Hardware al top e prestazioni encomiabili

Progettato per supportare gli utenti in una vasta gamma di scenari, dal lavoro, all’intrattenimento, al gaming, HUAWEI MatePad T8 è dotato di un processore octa-core a frequenza principale fino a 2,0 GHz, che aumenta notevolmente le velocità di elaborazione del tablet. Il chipset avanzato funziona in tandem con la batteria ad alta capacità da 5100 mAh integrata nel tablet per supportare fino a 12 ore di riproduzione video locale continua, o fino a ben 600 ore di standby con lo schermo spento.

Inoltre, HUAWEI MatePad T8 ha anche una modalità Eye Comfort, che ottimizza la temperatura di colore dal sistema, con cui è possibile regolare le impostazioni della temperatura del colore in base ai tuoi occhi.

Lo spazio dedicato ai bambini in sicurezza

Il nuovo HUAWEI MatePad T8 è il compagno di apprendimento ideale per i bambini: con Kids Corner, uno spazio dedicato progettato per i più piccoli, offre ai bambini uno spazio sicuro per imparare e divertirsi. Le opzioni di Parental Control consentono inoltre ai genitori di gestire facilmente i contenuti e le app disponibili per i propri figli, nonché il tempo che i bambini possono trascorrere sul dispositivo. Per promuovere un uso sano del tablet, Kids Corner include quattro modalità di protezione degli occhi come filtro luce blu, avvisi postura, avvisi stradali accidentati, modalità eBook, per offrire un’esperienza di lettura ancora più confortevole.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MatePad T8 è in vendita da oggi fino al 15 giugno 2020 nella colorazione Deepsea Blue presso Huawei Store e Amazon.it ad un prezzo vantaggioso consigliato al pubblico di 99,90 euro per la versione WiFi, e di 119,00 euro per la versione LTE.