Il mondo delle console continua, malgrado la pandemia, ad essere in costante fermento, oltre alla prossima uscita di TLOU II, importanti novità arrivano anche da FIFA 21. Secondo numerosi rumors, il giorno della verità riguardo la data di uscita del più famoso videogioco sul calcio dovrebbe essere il 12 giugno; data in cui si terrà l’annuale EA Play Live di solito ospitato dall’E3. Tuttavia molti si sono già sbilanciati dando per buona la data del 25 di settembre.

Possibile anche che, come avvenuto negli anni precedenti, si possa iniziare a giocarlo fino a tre giorni prima in caso di acquisto di edizione speciale. Prende sempre più piede anche la possibilità che la funzione Smart Delivery, la possibilità di “migrare” il proprio gioco su console di nuova generazione, già ufficializzata da Microsoft per Xbox Series X, sarà disponibile anche su PS5.

FIFA 21: le possibili novità

Tra le principali novità che ci si aspetta nel prossimo titolo di EA Sports senza ombra di dubbio c’è l’implementazione della modalità online nella modalità Volta Football, quello che un tempo era FIFA Street. Una novità che sarebbe poco gradita sarebbe l’introduzione di un pass in stile Fortnite che sicuramente ingrosserebbe le tasche dei produttori ma che potrebbe rendere il gioco un “circolo chiuso” come già avviene abbondante nella modalità FUT.

Nulla da fare invece per i tifosi bianconeri che anche quest’anno saranno costretti a tifare per il Piemonte Calcio; la Juventus ha infatti stretto con PES di Konami un accordo esclusivo fino al 2022. Resta ancora il dubbio del volto di copertina che, come ormai da tradizione, verrà svelato solo a verso la fine di luglio.