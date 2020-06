Il social network Facebook ha recentemente inaugurato un nuovo strumento, chiamato Gestisci Attività che permette a tutti gli utenti di rimuovere o archiviare i post, video o altre attività che magari potrebbero creare imbarazzo.

Chi di noi non ha una foto sul proprio profilo, magari di qualche anno fa, di cui si vergogna e che vorrebbe togliere? il fatto è che andarla a ricercare delle volte è un compito davvero arduo. Per questo motivo il colosso di Menlo Park ha lanciato il nuovo strumento.

Facebook lancia il nuovo strumento chiamato Gestisci Attività

Facebook ha confermato ufficialmente che la nuova funzione è attiva su Facebook Lite e sulla sua app ufficiale per iPhone e dispositivi Android; la versione desktop invece farà capolino in futuro. Da rilevare che il noto social network è sbarcato in Italia, con una versione ad hoc, il 14 maggio 2008, quindi è evidente che in più di dodici anni molti possano aver scritto qualche sciocchezza, magari commentato in maniera discutibile e lasciato tracce di flirt digitali.

Prima di tutto dovrete aggiornare l’applicazione che avete installato sul vostro dispositivo, una volta avviata basterà accedere al proprio profilo, cliccando sull’icona blu cerchiata al fondo dello schermo. Dopodiché è sufficiente cliccare sul tasto identificato da tre puntini, posizionato a destra di quello blu con la scritta “Aggiungi una storia” (poco sotto la propria immagine e nome). A quel punto si accede alle “Impostazioni del profilo” e basta selezionare la voce “Registro attività“.

La schermata della sezione dispone di quattro pulsanti: Filtri, Gestisci attività, Archivio e Cestino. In pratica mostra tutta l’attività svolta su Facebook organizzata per date: dai post ai “Mi piace” lasciati magari su altre pagine. Ovviamente scorrendo verticalmente si può accedere alle ultime interazioni, ma per procedere in modo più completo bisogna cliccare su “Gestisci attività”. Stabilito un filtro di ricerca si ottiene un elenco di risultati che grazie all’icona tre puntini, posizionata accanto a ogni post o interazione, abilita un menu multi-funzione. Da questo si può accedere al contenuto, modificarne la privacy, nasconderlo dal diario, spostarlo nell’archivio o cancellarlo.