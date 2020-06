Esselunga continua imperterrita sulla propria strada e riesce a lanciare una campagna promozionale sempre più agguerrita e ricca di occasioni, atte proprio a favorire il risparmio degli utenti finali, sempre alla ricerca della soluzione più economica per i propri acquisti.

Il volantino corrente risulta essere pienamente disponibile solo nei punti vendita sparsi per il territorio, è bene ricordare che gli ordini relativi al mondo della tecnologia non possono essere effettuati online sul sito ufficiale. Fino al 7 giugno l’utente interessato dovrà recarsi personalmente in negozio, sempre che le scorte siano ancora disponibili, fruendo inoltre della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte più in voga del momento

L’offerta che potremmo definire più in voga del momento riguarda sicuramente la Xiaomi Mi Band 4, una delle smartphone più richieste ed apprezzate degli ultimi anni, effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 19,90 euro.

Ciò che la rende così speciale è sicuramente l’ottimo rapporto qualità/prezzo, in nessun’altra occasione è possibile spendere così poco godendo allo stesso tempo di caratteristiche sulla stessa linea. Parliamo infatti di un display AMOLED da 0.95 pollici touchscreen e completamente a colori, con annesse tutte le funzionalità che ci saremmo aspettati da una smartband, quindi riconoscimento del sonno, calcolo della distanza percorsa, misurazione dei passi e calorie bruciate. I plus che non ti aspetti sono sicuramente una batteria mostruosa, in grado di garantire oltre 20 giorni di utilizzo ed il sensore posteriore per il riconoscimento del battito cardiaco.