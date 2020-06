CoopVoce ha generato un hype mai visto prima intorno a sé ed il merito è della grande crescita che è arrivata soprattutto negli ultimi due anni. Il noto provider che opera e quasi domina nel mondo virtuale in questo momento è uno dei più scelti dagli utenti che devono cambiare gestore.

Il merito è sicuramente delle sue promozioni che risultano quelle più convenienti dal punto di vista della qualità ma anche per quanto concerne quantità e prezzo. Tutto questo è ora possibile grazie al cambio di strategia che ha permesso all’azienda di mirare a target sempre più alti. Se prima nessuno voleva CoopVoce era solo a causa dei suoi contenuti non troppo ampi, i quali infatti tendevano ad allontanare i possibili nuovi utenti. Ora è tutto diverso e a dimostrarlo sono le due nuove offerte ora disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: arriva la Easy+ con la TOP 30, sul sito ufficiale le due nuove promo top del gestore

CoopVoce ha abbandonato la sua migliore promozione tenuta in vita per oltre due mesi per concedere il posto a due soluzioni molto interessanti. La linea ChiamaTutti si è infatti ampliata con l’arrivo della Easy+ e della Top 30, entrambe con tutti i contenuti disponibili.

La prima concede ogni mese 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB di traffico dati in 4G per soli 5 euro al mese per sempre. La seconda permette di usufruire di minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e infine anche di 30 giga in 4G per navigare al prezzo di 9 euro al mese.