Comet sorprende Unieuro con un volantino davvero ottimo, al suo interno gli utenti trovano alcune piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, potendovi comunque accedere sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale.

La differenza di questa campagna promozionale con le tante altre che possiamo trovare da Euronics e Trony risiede proprio in questo, nella possibilità di accesso universale, ovvero indipendente dalla provenienza o dalla regione di appartenenza. Gli sconti sono difatti pienamente fruibili anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Volantino Comet: tanti scont per risparmiare al massimo

L’intenzione del volantino Comet è quella di attraversare pienamente tutte le fasce del mercato della telefonia mobile, cercando quindi di accontentare più utenti possibili con grandi sconti e prezzi fortemente ribassati.

Partendo dall’alto incrociamo prima di tutto l’Oppo Find X2 Pro, top assoluto dell’azienda orientale, da poco in vendita con una richiesta che supera addirittura i 1000 euro. Scendendo lentamente incrociamo anche soluzioni più economiche, come Oppo Find X2 Neo, ottimo rapporto qualità/prezzo se considerata la richiesta finale inferiore ai 700 euro.

Non dimentichiamo infine i più economici LG K41S, Huawei Y5P, Huawei P40 Lite E, Huawei P Smart Pro e similari. Gli sconti, come ampiamente raccontato in fase iniziale, possono essere fruiti sia online che in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, il rapporto qualità/prezzo è conveniente, ma le scorte potrebbero essere limitate, di seguito per maggiori informazioni.