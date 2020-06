La connessione mobile 3G potrebbe dire addio a tutti i consumatori che la utilizzano per navigare in Internet perché secondo alcune notizie potrebbe scomparire con l’arrivo di una nuova tecnologia, quella del 5G. Le aziende telefoniche Tim, Vodafone e Wind Tre investono su questa nuova connessione da ormai tanto tempo con cifre importanti proprio per introdurre una rete internet super innovativa al passo con i tempi. Le notizie in rete, però, avvisano gli utenti che questo arrivo tecnologico potrebbe portare all’eliminazione della connessione mobile di terza generazione.

Arriva il 5G di Tim, Vodafone e Wind Tre: il 3G potrebbe dire addio ai suoi utenti

In tantissimi non vedono l’ora di accedere alla nuova connessione di quinta generazione con la quale sarà possibile portare a termine numero progetti non solo in ambito tecnologico, ma anche in quello medico e industriale. Altrettanto numerosi, però, sono coloro che non sono d’accordo a questo nuovo arrivo e ad alimentare le loro preoccupazioni sono anche le varie fake news che circolano in rete e, soprattutto, sulle varie piattaforme social.

Attualmente quella della connessione 3G che potrebbe scomparire con l’arrivo del 5G è solo una supposizioni e voce da corridoio. Secondo queste notizie, le varie aziende telefoniche hanno investito cifre piuttosto importanti per questa nuova connessione e per ripagarsi potrebbero chiudere in modo definitivo il vecchio 3G.

Secondo altre notizie, invece, con l’arrivo della nuova tecnologia il 3G potrebbe non servire visto che ad oggi è utilizzata maggiormente per ricoprire il segnale quando il 4G è momentaneamente in down. Con l’arrivo della nuove rete, invece, a prendere il posto del 3G potrebbe essere proprio il 4G quando la connessione di quinta generazione sarà temporaneamente in down.