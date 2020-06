Continua la strategia commerciale di WindTre. Il gestore di telefonia, in queste settimane primaverili, ha messo a disposizione dei suoi utenti una vasta serie di promozioni. Oltre alle iniziative per la telefonia fissa, il nuovo provider garantisce anche tante soluzioni a tutti i clienti che vogliono attivare una nuova rete per il loro smartphone.

WindTre, la nuova offerta Limited Edition con tanti Giga internet

Per tutti coloro che effettueranno la portabilità del loro numero da altro operatore, c’è una sorpresa dell’ultimo minuto. WindTre ha infatti reso disponibile la nuova offerta Start Limited Edition.

Le soglie di consumo di questa ricaricabile prevedono minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia più 200 SMS da inviare ai contatti in rubrica più 20 Giga da utilizzare per la navigazione internet sotto rete 4G o 4,5G. Il prezzo mensile di tale ricaricabile è di 11,99 euro.

La versione completa di Start Limited Edition prevede il pagamento mensile con la modalità Easy Pay (accredito diretto su carta di credito o conto corrente). In alternativa, è possibile anche scegliere la modalità con credito residuo: in questo caso, però, la quota di Giga per la connessione internet scende da 20 a 10.

La promozione di WindTre può essere attivata direttamente online attraverso il sito internet ufficiale del gestore o anche in uno degli store ufficiali del gestore sul territorio. Questa offerta è però dedicata a tutti coloro che attivano una nuova SIM Card. La promozione sarà disponibile, salvo proroghe dell’ultimo minuto, entro e non oltre il prossimo 21 Giugno.