L’aggiornamento di Windows 10 previsto per Maggio 2020 (versione 2004) sta arrivando, infatti molti utenti stanno vedendo la notifica legata a tale feature apparire sui propri schermi avvisandoli di aggiornare.

Tale aggiornamento ovviamente introduce numerose novità, infatti si tratta di un aggiornamento maggiore, tra cui abbiamo soprattutto numerose patch di sicurezza e anche un nuovo algoritmo che, permette alla macchina di ottimizzare il dispendio di risorse in termini di scrittura e lettura in modo tale da migliorare le prestazioni dei PC basati su Hard Disk.

Tutto bello si, solo che nonostante l’arrivo dell’aggiornamento, alcuni utenti stanno riscontrando un problema a fruirne, vediamolo insieme e facciamo chiarezza.

Ecco il problema e cosa significa

Molti utenti una volta verificata la presenza dell’aggiornamento di Maggio, hanno riscontrato un problema invalicabile nell’installarlo, palesato nella schermata indicata sopra che indica che il PC non è ancora pronto per tale aggiornamento.

Nel caso aveste lo stesso problema, non disperate, infatti la schermata mente, questo poichè il vostro computer non è che non sia pronto a ricevere l’update, bensì è Microsoft che ancora non ha avviato il rilascio a livello globale, infatti l’update May 2020 è in fase di rollout.

L’aggiornamento infatti è si in fase di rilascio, ma solo per una ristretta cerchia di utenti scelti a caso, questo ovviamente serve da test per verificare la corretta funzionalità del nuovo codice che presto arriverà su tutti i dispositivi.

Se quindi siete anche voi nella stessa situazione indicata sopra non vi preoccupate, l’update arriverà presto anche per voi, è solo questione di tempo.