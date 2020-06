Vodafone offre due promozioni di livello altissimo: entrambe con 50GB

Vodafone continua a fare storia a sé, visto che le sue offerte sono sempre quelle più piene di qualità. Il gestore proveniente dall’estero è infatti riuscito ad insediarsi stabilmente in gran parte delle nazioni del continente europeo, divenendo uno dei più famosi di sempre. Attualmente infatti il provider è quello con la rete 4G più estesa in assoluto, e questo volge sicuramente a suo favore.

Nonostante tutti questi pregi e note di merito, Vodafone starebbe faticando ultimamente proprio in Italia a causa di una nuova realtà. Stiamo parlando di Iliad, gestore proveniente dalla Francia che è riuscito con poche offerte a rubare tantissimi utenti al noto gestore anglosassone. Per questo motivo ora è partita una nuova campagna promozionale winback, la quale ha l’obiettivo di recuperare tutti gli utenti scappati via. Per questo motivo sono state lanciate due promozioni praticamente uguali ma che saranno destinate a gestori diversi.

Vodafone, ecco due promozioni davvero incredibili che riescono ad offrire ogni mese 50 giga

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2