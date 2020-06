Da ieri è ufficialmente partita la fase tre dell’emergenza Coronavirus. In Italia, con l’apertura dei confini regionali, gli spostamenti da un luogo ad un altro saranno ora più semplici. Tuttavia, l’invio ai cittadini è sempre quello di limitare al massimo gli spostamenti e di privilegiare laddove possibile le attività di smart working. In questa dinamica, le promozioni di solidarietà digitale di Vodafone sono ancora molto importanti per il pubblico.

Vodafone offre consumi internet illimitati per i servizi di teleconferenza

Il gestore britannico da pochi giorni ha reso disponibile la sua nuova offerta Vodafone Pass Smart Meeting. Gli utenti che attivano questa promozione potranno beneficiare di Giga illimitati per la navigazione internet da utilizzare per tutti quei servizi o quelle app che consentono di effettuare attività di videochiamate e videoconferenza.

Con il Pass Smart Meeting gli utenti di Vodafone potranno navigare senza pensare alle soglie di consumo della loro ricaricabile o del loro abbonamento su queste piattaforme: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack. A breve potrebbero aggiungersi ulteriori titoli a questa già ampia lista.

La validità dell’offerta di Vodafone si attesta sui tre mesi. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’offerta andando nella propria Area Personale dell’app MyVodafone.

Con la Vodafone Pass Smart Meeting non c’è il rinnovo automatico. Ciò significa che al termine del periodo promozionale l’offerta sarà disattivata in automatico. Per gli utenti, anche tra tre mesi, quindi non saranno previsti costi aggiuntivi rispetto ai prezzi della propria ricaricabile di riferimento.