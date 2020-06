Dopo un lungo periodo di attese causato dall’emergenza Covid-19, le serie tv della grande piattaforma Netflix che ospita cartoni animati, film e serie televisive, sono pronte per ricominciare. Arrivano buone notizie per quanto riguarda Sex Education e Peaky Blinders. Perché faranno ritorno con dei nuovi appassionanti episodi. After Life invece non ha ancora nulla in serbo per i suoi fan, vista la sua data di uscita (nel mese di aprile 2020) più recente rispetto alle altre.

Sex Education, After Life e Peaky Blinders: quando usciranno i nuovi episodi?

Partiamo da Peaky Blinders, la serie televisiva storica ambientata in Gran Bretagna nel 1919 che narra le vicende di una gruppo di criminali nato in seguito alla Grande guerra. Durante questo periodo, infatti cominciano a diffondersi attività illegali come il traffico di armi, l’estorsione del pizzo e le truffe sulle scommesse. I fan più accaniti avevano pensato al peggio, dunque ad un ritardo della sesta stagione. Fortunatamente però le riprese dei nuovi episodi sono ricominciate, con un set periodicamente igienizzato e controllato, così da permettere al cast e all’equipe di lavorare in armonia e sicurezza. Pertanto la successione di episodi potrebbe addirittura rispettare i tempi previsti, sempre se le registrazioni non subiranno ulteriori complicazioni.

Parliamo ora di Sex Education, un’avvincente serie tv che narra le rispettive storie di un gruppo di adolescenti alle prime armi col mondo del sesso. Questa ci offrirà una terza stagione, ma ancora non ci sono notizie in merito per via del Coronavirus.

Terminiamo invece con una brutta notizia per gli appassionati della serie After Life, che mostra come l’atteggiamento di una persona può essere nocivo per le vite dei cari. La serie televisiva essendo uscita da poco, non ci ha segnalato nessun arrivo imminente. Ma vi faremo ben presto sapere.