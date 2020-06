Il Play Store di Google rinnova ogni giorno la propria offerta, mettendo a disposizione degli utenti numerose applicazioni e giochi che ora posso essere scaricate in modo completamente gratuito, ed ora ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino. Questa mattina, come di abitudine, noi di TecnoAndroid vi abbiamo segnalato le app che possono essere scaricate gratuitamente sullo smartphone per un periodo di tempo limitato, dopodiché torneranno ad essere a pagamento. Adesso, invece, elenchiamo tutte le app, i giochi, gli icon packs e gli strumenti di personalizzazione in offerta sul Play Store.

Ringraziamo i ragazzi di Android Police per la segnalazione e cogliamo l’occasione per ricordare che sulla loro pagina è stata pubblicata la lista di tutte le applicazioni che possono essere scaricate gratuitamente per la giornata di oggi. L’elenco include oltre dieci app e giochi.

App

Giochi

Icon Packs e personalizzazione