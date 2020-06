La passa a Vodafone tramite la quale l’azienda cerca di convincere gli utenti ad attivare una nuova SIM ricaricabile è sicuramente la Special 50 Digital Edition, perfetta occasione per raggiungere un elevato quantitativo di traffico dati al mese al giusto prezzo finale di vendita.

La promozione è disponibile al giorno d’oggi esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che a conti fatti l’accesso è limitato ai soli possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con annessa ovviamente portabilità del numero originario.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo non particolarmente elevato, parliamo infatti di soli 10 euro per l’acquisto della SIM. Sono da considerarsi assenti, invece, vincoli contrattuali di durata di alcun tipo, ciò sta a significare che il consumatore potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza doversi minimamente preoccupare di penali o altro tipo di limitazioni.

Passa a Vodafone: la promozione fa faville

La passa a Vodafone in oggetto resta, nonostante tutto, una delle migliori in circolazione, gli utenti possono difatti accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con l’aggiunta di minuti illimitati da utilizzare verso chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti.

Il prezzo di vendita mensile è di 7 euro, il pagamento dovrà avvenire direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata. In fase di attivazione potrebbe venire offerto il versamento tramite conto corrente bancario, ricordate che in nessun caso tale opzione sarà obbligatoria, ne comporterà costi aggiuntivi di alcun tipo.