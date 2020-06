Lexar: ufficiale l'USB 3.1 CFexpress, il nuovo lettore professione

Nital S.p.A., distributore dei prodotti Lexar per l’Italia, è lieta di presentare il nuovo lettore USB 3.1 Lexar Professional CFexpress, studiato per rendere più rapido il flusso di lavoro di fotografi e videomaker. Questo lettore permette infatti di approfittare delle prestazioni ad alta velocità della scheda di memoria CFexpress di tipo B e di scaricare più velocemente tutti i dati.

Con l’impressionante velocità di lettura fino a 1050MB/s1, è facile trasferire file in velocità anche quando si è in viaggio. Con questo lettore di qualità professionale si possono scaricare grandi quantità di immagini in alta qualità e video RAW in 4K dalla scheda CFexpress di tipo B al computer, con tutta la velocità dello standard USB 3.1 di seconda generazione. Il flusso di lavoro sarà più veloce che mai e, grazie a ciò, si potrà tornare dietro alla fotocamera molto rapidamente. Con la sua forma compatta e portatile, inoltre, il lettore USB 3.1 Lexar Professional CFexpress™ può anche essere tenuto comodamente in tasca per essere usato sul campo. Questo lettore è il compagno ideale per la scheda di memoria CFexpress di tipo B di Lexar.

“Siamo fieri di lanciare il lettore USB 3.1 Lexar Professional CFexpress, progettato per quei fotografi e videomaker che vogliono ottenere le massime prestazioni dalle loro schede di memoria CFexpress di tipo B e accelerare i trasferimenti dalla scheda al computer”, ha dichiarato Joel Boquiren, Senior Director, Global Marketing.

Lexar è leader mondiale di soluzioni di memoria capaci di offrire prestazioni impareggiabili: le sue schede di memoria, unità flash USB, lettori e unità allo stato solido sono al servizio di chi scatta foto, cattura video o semplicemente vuole trasferire e condividere file.

La progettazione dei prodotti Lexar è sottoposta a precise e attente verifiche nei suoi Laboratori di Qualità, dove più di 1.100 dispositivi digitali testano prestazioni, qualità, compatibilità e sicurezza, al fine di offrire le performance e l’affidabilità necessarie per ottenere il massimo da ogni dispositivo digitale. Grazie a tutto ciò, Lexar si conferma al servizio dei ricordi più importanti rendendo concreto il suo nuovo claim “Lexar. Live For The Memory.”

Il lettore USB 3.1 CFexpress™ Lexar Professional è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 64,90 Euro.

La scheda CFexpress di tipo B Lexar Professional è disponibile attualmente nei tagli da 128GB e da 256GB (a breve saranno dispponibili anche le versioni da 64GB e 512GB ) con un prezzo suggerito al pubblico a partire da 299,00 Euro. Tutte le schede CFexpress hanno garanzia limitata a vita.