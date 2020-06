Internet via Satellite: battute le connessioni di Tim, Wind Tre e Vodafone

A causa delle recenti misure restrittive introdotte a seguito del dilagarsi dell’emergenza Covid-19, milioni e milioni di persone in tutto il mondo, costrette a restare in casa, si sono riversate sul web. L’inaspettato aumento degli utenti connessi in contemporanea, di fatto, ha creato molteplici disagi che, in Italia, hanno interessato l’intera penisola. Come ben sappiamo, infatti, ad oggi è possibile accedere al mondo del web esclusivamente attraverso queste due modalità: sfruttando la rete domestica ADSL/Fibra, oppure attraverso la rete mobile 3G, 4G e 5G.

In realtà, però, ad oggi esiste anche una terza soluzione, ovvero Internet via Satellite. Il funzionamento è del tutto simile ad un normale TV Satellitare; anche in questo caso, infatti, il segnale viene trasmesso dalle stazioni che orbitano nell’atmosfera terrestre e, successivamente, viene catturato da appositi dispositivi installati in casa. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.