Secondo le ultime indiscrezioni, le storie del social network Instagram sono destinate a modificarsi leggermente sui dispositivi Android. Le storie diventeranno sempre più simili a quelle di iOS.

Su iOS infatti le storie hanno sempre lo stesso formato (16:9) sia in fase di produzione che di visualizzazione, permettendovi di vedere qualsiasi storia realizzata con qualsiasi rapporto di forma. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Instagram Storie: si modificheranno leggermente sui dispositivi Android

Le storie prodotte da Android invece seguono il formato del display, variando da formati super allungati (per esempio 21:9) a formati quasi quadrati (come il 4:3). Queste storie viste su dispositivi con schermi dai formati diversi portano a immagini tagliate e completamente incomprensibili a volte. L’assurdità si amplifica se si pensa che una storia nel formato “sbagliato” fatta su Android può essere rivista senza alcun problema da un iPhone, proprio perché il suo software aggiungerà delle bande nere dove necessario, senza applicare nessun ritaglio.

Sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni, che questa sorta di “discriminazione” sia destinata a finire. Arriverà un aggiornamento che permetterà anche alle storie di Android di essere quantomeno create in formato 16:9 e di avere quindi una dimensione standard. La stessa novità è apparsa anche in visualizzazione e sembra legata al singolo account e non al dispositivo o all’applicazione.

Si tratta di una novità che sembrerebbe riguardare solamente il lato server, visto che non riguarda una versione Beta dell’applicazione. Al momento non conosciamo altri dettagli e nemmeno una probabile data per il nuovo aggiornamento, non ci resta quindi che attendere che si diffonda autonomamente su tutti i dispositivi con sistema operativo Android.