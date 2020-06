HUAWEI Matebook X Pro e HUAWEI Matebook 13 sono adesso disponibili in Italia e possono essere acquistati esclusivamente presso l’e-commerce dell’azienda. HUAWEI Matebook X Pro è alimentato dal processore Intel Core i5 di decima generazione, per prestazioni elevate ed un’esperienza d’uso fluida in qualsiasi scenario, dal gaming all’editing di foto e video, al più semplice utilizzo Entertainment. Il laptop sfoggia anche un ampio schermo Ultra FullView 3:2 con cornici laterali ridotte al minimo, fino a raggiungere un rapporto screen-to-body del 91%.

HUAWEI Matebook 13 è dotato di un processore AMD Ryzen 5 per prestazioni ancora più alte. E’ un laptop leggero e compatto, e proprio per le sue dimensioni può essere portato facilmente ovunque con sé, all’interno di una borsa o zaino e lavorare ovunque ci si trovi. Entrambi i laptop, poi, supportano la funzione Huawei Share Multi-screen Collaboration, per trasferire in modo semplice e veloce i file tra il dispositivo e lo smartphone.

HUAWEI Matebook X Pro 2020 e HUAWEI Matebook 13 2020 disponibili in Italia a questi prezzi

HUAWEI Matebook X Pro 2020 nella configurazione i5 arriva sul mercato ad un prezzo consigliato al pubblico di 1699 euro, mentre HUAWEI Matebook 13 2020 AMD ad un prezzo consigliato di 699 euro. Fino al prossimo 22 giugno, entrambi i dispositivi potranno essere acquistati al prezzo promozionale rispettivamente di 1599 euro e 599 euro.

Oltre ciò, Huawei ha organizzato un contest con il palio un coupon da 30 euro da spendere sull’e-commerce Huawei Store. Il contest è stato lanciato su Huawei Community e aperto a tutti i possessori di un laptop Huawei. Tutti colori che scriveranno una recensione sul laptop e posteranno i link nei commenti entro il prossimo 30 giugno, riceveranno il coupon sfruttabile su tutti i prodotti di Huawei Store.