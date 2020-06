TrovApp, è un’applicazione creata da un team di sviluppatori italiani e finalizzata a dare supporto a tutti coloro che usano i dispositivi Huawei HMS. Questa app negli ultimi due anni ha subito una notevole crescita, che si rafforza proprio oggi grazie all’aggiunta del servizio di assistenza clienti, l’Help Desk. Lo scopo di questa funzione, è quello di aiutare tutti gli utenti con la ricerca e con l’installazione delle varie app sul proprio dispositivo che possieda lo Huawei Mobile Services.

Huawei Mobile Services, ecco come funziona l’Help Desk di TrovApp

Cliccando sull’icona in alto a destra, quella con il disegno delle cuffie, si aprirà una chat finalizzata a chiedere aiuto al servizio clienti. Questo tipo di aiuto sarà valido per qualunque cosa, dall’installazione delle app, alla navigazione, la ricerca, a eventuali aggiornamenti e funzioni nuove e così via.

Oltre a questo però, TrovApp estende il suo range di applicazioni, arrivando a superare le 1000 unità, catalogate in 16 categorie diverse. Alcune di queste sono: social network, istruzione, strumenti o finanza. questa divisione è utile a facilitare la ricerca agli utenti in base alle loro necessità.

Tutti i dispositivi che possiedano l’HMS, potranno scaricare gratuitamente la TrovApp, tramite lo store AppGallery. Tra i modelli muniti di questo servizio abbiamo Huawei P40 in tutte le sue versioni, il Mate 30 Pro e il dispositivo pieghevole Huawei Mate XS. Dei più recenti abbiamo lo Huawei Y6P e Y5P. Essendo questa, una funzione valida sia per smartphone che per tablet, sarà disponibile inoltre, per lo Huawei MatePad Pro.