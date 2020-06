Gli smartphone da gioco sono diventati sono più popolari negli ultimi anni tanto che i diversi produttori hanno dato vita a delle proprie serie e non modelli una tantum. Un esempio è la serie Asus ROG Phone, che ovviamente fa riferimento alla serie da gaming ROG. Il terzo della serie è stato avvistato su GeekBench in questi giorni.

Come molti benchmark nello specifico, il punteggio ottenuto dal dispositivo vuole dire tutto e niente, ma è importante perché il resoconto mostra alcune delle specifiche hardware più importanti degli smartphone interessati. In questo caso, processore e RAM.

Sembra quindi ovvio che l’Asus ROG Phone III sarà alimentato da uno Snapdragon 865 di casa Qualcomm con una frequenza in media delle CPU di 1,80GHz. A supporto del chip ci saranno 12 GB di RAM e il sistema operativo è, ovviamente Android con l’ultima versione a disposizione.

Asus ROG Phone III è in arrivo

Per il resto c’è solo che da ipotizzare cosa ci sarà a bordo di questo modello. Tornando alle RAM, probabilmente saranno lo standard LPDD5X. Per quanto riguarda lo spazio d’archiviazione interno, si prevedono i soliti tre tagli da 128 GB, 256 GB e 512 GB con standard UFS 3.1; la memoria per uno smartphone da gaming è molto più importante che per uno normale.

Ci si aspetta un display all’avanguardia che mima i monitor da gaming, ovvero un pannello con frequenza di aggiornamento da 144Hz. Per migliorare ancora di più l’esperienza durante il gioco, lo smartphone potrebbe arrivare con dei tasti fisici sul corpo così da semplificare alcune sessioni.