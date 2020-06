La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente puntato la propria prua verso il Trentino Alto Adige. L’azienda sta infatti potenziando la propria rete logistica e commerciale in tutta Italia e ora ha messo gli occhi anche su Trento.

Nel capoluogo del Trentino Alto Adige il colosso ha intenzione di allestire una nuova piattaforma logistica, che darà lavoro a 100 nuovi assunti. Ecco tutti i dettagli.

Amazon punta ad una nuova piattaforma logistica a Trento

Le trattative per l’acquisto del terreno dal consorzio alimentare della Cooperazione sono ormai in fase molto avanzata. Il colosso dell’e-commerce punta a realizzare un centro logistico per distribuire le merci in tutta la regione. Per questa nuova piattaforma è prevista l’assunzione di 100 persone. Il magazzino dovrebbe sorgere a Spini di Gardolo, su un terreno di proprietà del Sait. Le trattative per l’acquisto dell’area sono già a uno stadio molto avanzato.

L’affare porterebbe grandi vantaggi al consorzio, che aveva comprato il terreno in una fase in cui si pensava che la sua attività fosse in grande espansione, mentre ora non ne ha bisogno. Così rientrerebbe dell’investimento fatto anni fa. Dalla parte sua Amazon potrebbe sbarcare in una regione in cui non è ancora presente con i propri magazzini o depositi e aggiungerebbe un tassello alla propria rete logistica.

In depositi delle dimensioni di quello che dovrebbe sorgere a Trento, Amazon assume magazzinieri e autisti. Cento posti di lavoro di questi tempi servirebbero. Naturalmente ci sono ancora tutti i passaggi burocratici da compiere, considerando che si tratta di una struttura da costruire ex novo. Gardolo potrebbe essere una sistemazione ideale per Amazon. Il terreno si trova a poca distanza all’uscita dell’autostrada. È raggiungibile, quindi in maniera agevole ed è anche molto vicino alla città e centrale rispetto a tutto il territorio regionale. Da Trento nord i furgoncini della multinazionale non avrebbero grandi difficoltà a raggiungere le valli del Trentino, e neanche quelle dell’Alto Adige.