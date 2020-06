L’operatore WindTre ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta ricaricabile denominata Start Limited Edition, fino al prossimo 21 giugno 2020-

L’offerta in questione è dedicata a tutti gli utenti che decidono di cambiare operatore ed attivano un nuovo numero. Il cliente può scegliere l’addebito su credito residuo oppure in variante Easy Pay. Scopriamo tutti i dettagli.

WindTre proroga fino al 21 giugno 2020 la Start Limited Edition

La Start Limited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 11.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Se il cliente decide di addebitare l’importo mensile su carta di credito, utilizzando la variante Easy Pay, avrà diritto a 20 GB di traffico internet al mese senza costi aggiuntivi.

Il costo della SIM è di 10 euro e l’offerta può essere attivata nei negozi oppure online. In questo secondo caso la SIM, come la spedizione, è gratuita. Per l’attivazione online, il cliente dovrà attendere l’arrivo della SIM all’indirizzo indicato, in maniera gratuita, ed effettuare il videoriconoscimento seguendo le istruzioni riportate.

Per la variante Easy Pay, in negozio il costo di attivazione è di 6,99 euro, invece di 49.99 euro se si mantiene l’offerta attiva per 24 mesi, altrimenti il cliente dovrà pagare la quota restante, divisa in 24 rate di 1.80 euro al mese. In caso di recesso anticipato, saranno infatti addebitate tutte le rate mancanti. Online il costo è invece di 9.99 euro invece di 49.99 euro, sempre con offerta attiva 24 mesi. Per scoprire maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.