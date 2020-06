WhatsApp ha avuto un ruolo fondamentale in Italia e nel mondo durante le fasi calde dell’emergenza Covid. Proprio grazie alla piattaforma di messaggistica istantanea, nelle settimane del lockdown, molti utenti sono riusciti a restare in contatto con amici e parenti lontani.

WhatsApp e lo spam: arriva la soluzione ideale per tutti gli utenti

Nonostante la strategica importanza di WhatsApp nell’ambito dell’emergenza sanitaria, le conversazioni di queste settimane hanno portato alla luce uno dei problemi storici del servizio: le fake news. La diffusione di messaggi palesemente finti riguardanti il virus e la sua diffusione ha portato gli sviluppatori di WhatsApp ad una grande e strenua battaglia contro i messaggi spam e le catene.

Per questa ragione, gli sviluppatori di WhatsApp hanno pensato ad un nuovo aggiornamento della chat in grado di mettere finalmente in fuorigioco i messaggi spam. La chiave di lettura del nuovo upgrade sta nel limite alle conversazioni. Agli utenti, da qui in futuro, sarà data la possibilità di condividere uno stesso messaggio (o anche un file multimediale) solo ed esclusivamente con un contatto alla volta.

L’aggiornamento arriverà a breve su tutte le versioni aggiornate della piattaforma. In base ai calcoli degli sviluppatori, questa soluzione sarà strategica per evitare la diffusione massiccia dei messaggi. Basta solo pensare che il precedente modello prevedeva l’invio contemporaneo di cinque messaggi per volta.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp, pensato ad hoc per governare l’informazione nell’era COVID, sarà confermato anche in futuro. D’altronde la battaglia contro lo spam prescinde dai problemi emersi in questi ultimi due mesi.