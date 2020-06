Delle volte ci troviamo sullo smartphone degli strani messaggi su WhatsApp da parte di contatti che non sono salvati nella nostra rubrica. Spesso questi messaggi fanno riferimento ad eventuali problemi di sicurezza sul nostro account e della necessità di condividere il codice di verifica dell’app. Si tratta del codice di verifica per accedere con un dispositivo nuovo e quando vi viene chiesto, probabilmente qualcuno vuole rubarvi l’account.

Questo è proprio lo scopo dei malfattori, accedere a degli smartphone con dei problemi di sicurezza fasulli. La testimonianza diretta ci perviene dall’account Twitter di WaBetaInfo, il quale ha parlato di una situazione capitata ad un ragazzo paraguaiano: sul suo smartphone sono arrivati messaggi da un numero sospetto, spacciandosi per una persona del supporto tecnico di WhatsApp.

WhatsApp: ecco il messaggio a cui non devi mai rispondere

Viene chiesto il codice di verifica sotto forma di messaggio abbastanza articolato: si parla di un tentativo di accesso non autorizzato sull’account dell’utente, quindi il codice di verifica deve essere condiviso e che a breve arriverà via SMS. Il messaggio si conclude con WhatsApp che ci comunica che così avrà la certezza che nessuno è entrato in possesso dell’account.