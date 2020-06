TIM distrugge Iliad e WindTre: le migliori offerte low cost sino a 50 Giga

Le offerte di TIM, in questo mese di passaggio dalla primavera all’estate, continuano ad essere molto vantaggiose per tutti i nuovi clienti. Il provider di telefonia ha scelto di optare per una strategia commerciale molto estensiva, andando a promuovere iniziative low cost con soglie di consumo quasi illimitate. L’obiettivo di TIM è quello di portare alla portabilità gli utenti attualmente con Iliad o con altri operatori virtuali.

TIM, le due offerte con 50 Giga e con costi da ribasso

La prima iniziativa di TIM si chiama Supreme New. La versione rinnovata di una delle classiche promozioni winback del gestore ha un costo sempre più convenente. Tutti gli utenti potranno utilizzare minuti senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo mensile si attesta sui 5,99 euro con un costo di attivazione una tantum pari a 12 euro.

Possono attivare Supreme New tutti coloro che allo stato attuale hanno una SIM con Iliad o con altri operatori virtuali.

L’alternativa a Supreme New si chiama Steel Pro. Le soglie di consumo per questa promozione sono le stesse: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri nazionali più 50 Giga per internet. Cambia però il prezzo. Gli utenti, infatti, avranno un canone mensile pari a 7,99 euro con quota di attivazione e di rilascio della SIM pari a 12 euro.

Questa iniziativa è pensata esclusivamente per tutti i clienti di Fastweb e per i clienti dei principali operatori virtuali attivi nel nostro paese.