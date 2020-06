Le iniziative nel campo della telefonia non si sono fermate con l’emergenza sanitaria. Una dimostrazione di tutto ciò arriva da TIM: il provider ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di promozioni per soglie extra relative al traffico internet ed alle telefonate voce.

TIM favorisce la didattica online: Giga illimitati per molti clienti

Anche se le fasi calde dell’emergenza sono superate, anche con le riaperture delle attività lavorative tanti italiani per evitare diffusione del virus sono chiamati a favorire le attività di smart working e, nel caso degli studenti, di didattica a distanza.

Ecco quindi che TIM ha delle promozioni speciali anche per la cosiddetta fase due. Come sempre, la compagnia telefonica italiana ha un occhio di riguardo verso i giorni ed in particolare verso gli studenti. Molti abbonati potranno ora utilizzare Giga illimitati sulle principali piattaforme dedicate dalla didattica a distanza.

Grazie agli accordi con numerosi Atenei, con numerosi istituti scolastici ed anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, TIM garantisce ai suoi clienti più giovani la possibilità di navigare senza tener conto delle soglie di consumo della propria ricaricabile su numerose applicazioni. Tra le applicazioni compatibili con l’offerta di TIM ci sono servizi popolari ed importanti come Office 365 o Google Suite for Education.

Gli utenti interessati possono attivare quest’offerta direttamente online. Per riscattare i Giga illimitati basta andare sulle proprie pagine personali di TIMparty. Stante le cose, non è prevista una scadenza per i Giga illimitati da utilizzare su servizi ed app di e-learning.