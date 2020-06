La banda di Hawkins ha saputo conquistare gli abbonati di Netflix in maniera univoca: da quando la prima stagione di Stranger Things è approdata, la febbre per gli anni ottanta e il SottoSopra si è espansa in tutto il mondo andando a coinvolgere giovani e adulti. Arrivata ad una sua quarta stagione, la stessa sta riservando agli spettatori un’attesa estenuante e che sembra non trovare fine: sono diversi mesi, infatti, che gli utenti domandano per una data di uscita ufficiale senza però ricevere risposta da Netflix.

Stranger Things 4: quando uscirà la nuova stagione? Cosa accadrà nei nuovi episodi?

Conclusasi con il definitivo trasferimento di Will, Joyce e Jonathan, la terza stagione di Stranger Things ha lasciato molto spazio a nuove trame e narrazioni. Grazie ad un nuovo teaser trailer, anzitutto, diversi sospiri di sollievo si sono diffusi tra i fans e il tutto per via di una rivelazione sensazionale: Jim Hopper è vivo sebbene prigioniero dei sovietici.

Compito della quarta stagione, dunque, sarà quello di svelare le sorti dello sceriffo dal cuore d’oro, ma allo stesso tempo accompagnare i ragazzi nella loro adolescenza e Undici nella (si spera) riacquisizione dei suoi poteri in vista di un dubbio ancora più grosso: il SottoSopra è un brutto ricordo o, da qualche parte nel mondo, è ancora aperto un passaggio tra esso e la Terra?

Per ciò che concerne la data d’uscita, purtroppo, è nostro dovere riconfermare l’incognita della stessa: si spera che possa essere annunciata tra giugno e luglio, na la paura che arriverà solo in autunno si fa sempre più consistente.